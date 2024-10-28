العالم اليوم - لامين يامال يتوّج بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:23 مساءً - توّج لامين يامال نجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم.

وحلّ التركي أردا غولر لاعب ريال مدريد في المركز الثاني يليه الإنجليزي كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد في المركز الثالث ثم الإنجليزي سافينيو لاعب مانشستر سيتي في المركز الرابع ثم الإسباني باو كوبارسي لاعب برشلونة في المركز الخامس.

وجاء البرتغالي جواو نيفيز لاعب باريس سان جيرمان في المركز السادس يليه الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد في المركز السابع ثم الفرنسي وارن زائير إيمري لاعب باريس سان جيرمان في المركز الثامن.

وفي المركز التاسع جاء الفرنسي تيل ماتيس لاعب بايرن ميونيخ ثم الإيفواري كريم كوناتي لاعب ريد بول سالزبورغ النمساوي في المركز العاشر.