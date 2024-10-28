العالم اليوم - رودري لاعب السيتي يتوّج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:21 مساءً - توّج رودري لاعب خط وسط إسبانيا ومانشستر سيتي الإنجليزي يوم الإثنين للمرة الأولى بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وذلك خلال النسخة 68 من حفل الكرة الذهبية في مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأحرز رودري الجائزة متفوقا على البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بلينغهام لاعبي ريال مدريد.

ولعب رودري، الذي وصفه بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأنه "أفضل لاعب وسط في العالم"، دورا محوريا في مساعدة سيتي على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي، كما اختير أفضل لاعب في بطولة أوروبا 2024 بعد مساعدة إسبانيا في تعزيز رقمها القياسي بالفوز باللقب للمرة الرابعة.

ويعد رودري (28 عاما) أول لاعب وسط دفاعي يفوز بجائزة الكرة الذهبية منذ لوتار ماتيوس في عام 1990، وثالث إسباني يفوز بالجائزة بعد ألفريدو دي ستيفانو (1957 و1959) ولويس سواريز (1960).

وشهد الحفل فوز الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بجائزة أفضل مدرب في العالم، لكنه لم يكن من بين الحضور.

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق من يوم الإثنين إن ريال مدريد قرر في اللحظة الأخيرة عدم حضور وفده لحفل جائزة الكرة الذهبية، بعدما علم أن مهاجمه فينيسيوس جونيور لن يفوز بجائزة أفضل لاعب.

وقاد أنشيلوتي ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا ودوري الدرجة الأولى الإسباني وكأس السوبر الأوروبية.

وتقاسم الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونيخ والفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد جائزة جيرد مولر لأفضل هداف في الموسم السابق، بينما فاز لامين جمال لاعب برشلونة بجائزة أفضل لاعب شاب.

وحافظ الأرجنتيني إمليانو مارتينيز على جائزة ليف ياشين التي تقدم لأفضل حارس مرمى بعدما فاز لاعب أستون فيلا بها في العام الماضي.