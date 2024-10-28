شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة ابو ظبي الرياضية AD Sports الناقلة لمباراة الأهلي والعين الاماراتي في كأس انتركونتنينتال 2024 مجانًا على النايل سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

اكتظت محركات البحث في الوقت الراهن حول تردد قناة ابو ظبي الرياضية الجديد 2024، وذلك بعدما اعلنت ادارة القناة عن نقل الموقعة الكروية بين الاهلي والعين الاماراتي، ويدخل النادي الاهلي المباراة منتشي بفرحة الفوز على غريمه نادي الزمالك في نهائي السوبر المصري، ومن المتوقع ان يكون لقاء مميز وملئ بالمتعة والاثارة، وسوف ننشر لكم تفاصيل التردد من خلال المقال التالي.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية

كشفت مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية الاماراتية عن حصولها على حقوق نقل مباراة الأهلي والعين الاماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024 وذلك عبر تردد قناة ابو ظبي الرياضية نايل سات الذي جاء على النحو التالي..

تردد : 11411

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 30000

تردد قناة اون تايم سبورت

كما أعلنت ادارة قناة اون تايم سبورت الرياضية عن نقل مباراة الاهلي العين الاماراتي في بطولة كاس العالم للاندية 2024 المقامة الثلاثاء الموافق 28 اكتوبر الجاري، وجاء تردد قناة اون تايم سبورت نايل سات وفقًا للتالي..

تردد : 11861

الاستقطاب : عمودى

معدل الترميز : 27500

تردد قناة ام بي سي مصر 2

وايضًا اسدلت قناة ام بي سي مصر 2 الستار عن نقلها لمباراة الاهلي والعين على استاد القاهرة الدولي، وجاء ترددها على الناسل سات وفقا للتالي..

تردد قناة ام بي سي مصر 2 بجودة SD

تردد 11823

الاستقطاب راسي

معدل الترميز 27500

تردد قناة ام بي سي مصر 2 بجودة HD

تردد : 12322

الاستقطاب : رأسي

معدل الترميز : 30000

ضبط قناة ابو ظبي الرياضية

يمكنك ضبط قناة ابو ظبي الرياضية واون تايم سبورت وام بي سي مصر 2 لمتابعة مباريات كرة القدم الهامة بجودة عالية، واهمها مباراة الاهلي والعين الاماراتي، وذلك من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية..

في البداية: قم بالضغط على زر موافق لفتح قائمة “الإعدادات” من جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالريسيفر.

سيتم فتح قائمة الإعدادات امامك، اختر منها “التثبيت اليدوي”.

اضغط بعد ذلك على خيار “إضافة تردد جديد”.

ثم قم بتحديد القمر الصناعي الخاص بالتردد القناة التي ترغب في تنزيلها.

ادخل بعد ذلك بيانات القناة.

ثم قم بالضغط على خيار “بحث” ليبدأ الجهاز في البحث عن القناة.

بعد ايجاد على القناة، قم بحفظها في قائمة القنوات لديك.

موعد مباراة الاهلي والعين

يأتي مباراة الاهلي والعين الاماراتي في بطولة كأس العالم للقارات 2024، الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، ومن المقرر ان يطلق الحكم صافرة بداية المباراة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الامارات، وذلك على استاد القاهرة الدولي.