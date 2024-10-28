شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة bein sport الإخبارية المفتوحة نايل سات 2024 بجودة عالية HD ..وجهتك المثالية لمشاهدة حفل الذهبية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
يعتبر تردد قناة bein sport الإخبارية المفتوحة نايل سات 2024 من الترددات التي يبحث عنها الكثير من الأفراد المهتمين بمجال كرة القدم العالمية، وتسعى مجموعة قنوات بين إلى أن تكون الأفضل في مجالها ونجحت في هذا الأمر بامتياز ، لذا نعرض لكم من خلال موقعنا الإخباري إقرأ نيوز التفاصيل الكاملة للتردد عبر الأقمار الصناعية المختلفة.
تردد قناة bein sport الإخبارية المفتوحة نايل سات 2024
مع تزايد عمليات البحث حول تردد قناة bein sport الإخبارية المفتوحة نايل سات 2024، نجد ان ترددها جاء على هذا النحو :
- التردد: 12604
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: افقي
- القمر الصناعي: النايل سات
- جودة القناة: HD.
ترددات القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2024
الجدير بالذكر أن البحث عن تردد قناة bein sport الإخبارية المفتوحة نايل سات 2024 في تزايد مستمر خلال هذه اللحظات نتيجة لعرضها أحداث حفل الكرة الذهبية 2024، وفي هذا الإطار نعرض لكم ترددات القنوات الناقلة للحفل:
تردد beIN Sports NEWS HD علي العرب سات
- التردد: 11566
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: افقي
- القمر الصناعي: العرب سات
- جودة القناة: HD.
تردد قناة AD Sport D 2 نايل سات
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد الخاص بالقناة هو: 11526
- معامل الاستقطاب هو: افقي.
- معدل الترميز هو: 27500
- معامل التصحيح هو: 5/6
- جودة القناة هو: HD.
تردد قناة AD Sport D 2 عرب سات
- القمر الصناعي: عرب سات
- التردد الخاص بالقناة هو: 11804
- معدل الترميز هو: 27500
- معامل الاستقطاب هو: عمودي.
- معامل التصحيح هو: 3/4
- جودة القناة هو: HD.
تردد قناة SSC 4 على نايل سات
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 12523
- معامل الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- جودة القناة: HD
تردد قناة SSC السعودية على عرب سات
- القمر الصناعي: عرب سات
- التردد: 12417
- معامل الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- جودة القناة: HD.
أسماء المرشحين للكرة الذهبية 2025
- جود بيلينجهام من فريق ريال مدريد.
- فيدي فالفيردي من فريق ريال مدريد.
- فيل فودين من فريق مانشستر سيتي.
- روبن دياز من فريق مانشستر سيتي.
- إيمليانو مارتينيز من فريق أستون فيلا.
- إيرلينج هالاند من فريق مانشستر سيتي.
- نيكو ويليامز من فريق أتلتيك بيلباو.
- توني كروس من فريق ريال مدريد.
- أرتيم دوفبيك من فريق روما.
- جرانيت تشاكا من فريق باير ليفركوزن.
- فينيسيوس جونيور من فريق ريال مدريد.