شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة bein sport الإخبارية المفتوحة نايل سات 2024 بجودة عالية HD ..وجهتك المثالية لمشاهدة حفل الذهبية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يعتبر تردد قناة bein sport الإخبارية المفتوحة نايل سات 2024 من الترددات التي يبحث عنها الكثير من الأفراد المهتمين بمجال كرة القدم العالمية، وتسعى مجموعة قنوات بين إلى أن تكون الأفضل في مجالها ونجحت في هذا الأمر بامتياز ، لذا نعرض لكم من خلال موقعنا الإخباري إقرأ نيوز التفاصيل الكاملة للتردد عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة bein sport الإخبارية المفتوحة نايل سات 2024

مع تزايد عمليات البحث حول تردد قناة bein sport الإخبارية المفتوحة نايل سات 2024، نجد ان ترددها جاء على هذا النحو :

التردد: 12604

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

القمر الصناعي: النايل سات

جودة القناة: HD.

ترددات القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2024

الجدير بالذكر أن البحث عن تردد قناة bein sport الإخبارية المفتوحة نايل سات 2024 في تزايد مستمر خلال هذه اللحظات نتيجة لعرضها أحداث حفل الكرة الذهبية 2024، وفي هذا الإطار نعرض لكم ترددات القنوات الناقلة للحفل:

تردد beIN Sports NEWS HD علي العرب سات

التردد: 11566

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

القمر الصناعي: العرب سات

جودة القناة: HD.

تردد قناة AD Sport D 2 نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الخاص بالقناة هو: 11526

معامل الاستقطاب هو: افقي.

معدل الترميز هو: 27500

معامل التصحيح هو: 5/6

جودة القناة هو: HD.

تردد قناة AD Sport D 2 عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد الخاص بالقناة هو: 11804

معدل الترميز هو: 27500

معامل الاستقطاب هو: عمودي.

معامل التصحيح هو: 3/4

جودة القناة هو: HD.

تردد قناة SSC 4 على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: HD

تردد قناة SSC السعودية على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12417

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: HD.

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