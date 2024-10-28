نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مارتينيز يحصد جائزة أفضل حارس مرمى في العالم للمرة الثانية تواليًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا ومنتخب الأرجنتين جائزة 'ليف ياشين' لأفضل حارس في العالم لهذا العام.

مارتينيز يفوز بجائز ياشين 2024 لأفضل حارس مرمى في العالم

وتأتي هذه الجائزة للعام الثاني على التوالي للحارس الأرجنتيني العملاق الذي تألق طيلة العام.

في هذا السياق توج نادي ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل فريق في هذا وحصل برشلونة على نفس الجائزة لفريق السيدات.

كما توج لامين يامال بجائزة أفضل لاعب شاب في عام 2024 عقب التألق الملحوظ الذي قدمه مؤخرًا.

يذكر أن حفل هذا العام يشهد غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح والنرويجي إيرلينج هالاند.

