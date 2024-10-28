كروس يدعم فينيسيوس بعد صدمة خسارة الكرة الذهبية

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أحمد جودة - القاهرة - وجه توني كروس نجم نادي ريال مدريد السابق رسالة دعم لصديقه البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالملكي بعد ما حدث في حفل الكرة الذهبية.

كروس يدعم فينيسيوس

وتستضيف العاصمة الفرنسية على مسرح دو شاتليه حفلًا ضخمًا يقام سنويًا تحت عنوان الكرة الذهبية لعام 2024.

وكان من المفترض أن يكون فينيسيوس جونيور نجم الريال هو صاحب الكرة الذهبية لهذا العام بعد التفوق والتألق الذي قدمه مع فريقه ولكن ذلك لم يحدث.

وعلم ريال مدريد بعدم تتويج لاعبه بالجائزة وأعتبر أن هذا إهانه للفريق وتقليل منه، وبناءً على ذلك قرر عدم حضور الحفل.

وقال توني كروس مشجعًا لفيني: "الأفضل".

يذكر أن ريال مدريد توج بجائزة أفضل فريق لعام 2024 بعد فوزه بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وتألقه في مختلف البطولات، ولكن لم يتواجد لاستلام الجائزة.

