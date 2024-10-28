العالم اليوم - الإعلان عن أفضل هدّاف وحارس مرمى في العالم

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:23 مساءً - تم الإعلان عن جوائز "الأفضل" الخاصة بمجلة "فرانس فوتبول" عن فئتي أفضل هداف وحارس مرمى في العالم يوم الإثنين.

واقتسم هاري كين نجم منتخب إنجلترا ونادي بايرن ميونيخ الألماني جائزة أفضل هداف في العالم مع كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا ونادي ريال مدريد جائزة أفضل هداف في العالم. وسجل مبابي نجم باريس سان جيرمان سابقا 52 هدفا خلال موسم 2023 -2024 وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها كين ليقتسمان جائزة "جيرد مولر" لأفضل هداف في العالم. كذلك توج إيميليانو مارتينيز حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني ونادي أستون فيلا الإنجليزي بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم خلال الحفل.

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