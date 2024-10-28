نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف مباراة الوحدة والقادسية في كأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، أهداف مباراة الوحدة والقادسية في مشوار منافسات كأس الملك السعودي لهذه النسخة.

واحتضن ملعب الملك عبد العزيز الرياضية، مباراة القادسية والوحدة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الملك لهذه النسخة.

وتأهل القادسية لدور ربع النهائي بعد الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد على حساب الوحدة ضمن لقاءات البطولة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم.

وسجل جونينهو، نجم الوحدة الهدف الأول لصالح فريقه في الدقيقة السابعة من عمر المباراة.

ووضع جوليان كينيونيس نجم القادسية الهدف الأول في الدقيقة السابعة والثلاثين من عمر المباراة وعزز بالهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع وبمساعدة من هيثم عسيري في كلا الهدفين.



وجاء تشكيل الوحدة أمام القادسية في كأس الملك السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: حسام الحموان.

خط الدفاع: سعيد المولد وألكسندر كريتو وعبد الله الحافظ وسعد القحطاني.

خط الوسط: محمد مكعازي وجونينهو باكونا وكريج جودوين وسعد بقير ويوسف أمين.

خط الهجوم: مراد محمد خضري.

فيما جاء تشكيل القادسية أمام الوحدة في كأس الملك السعودي كالآتي:-

حراسة المرمى: أحمد الكسار.

خط الدفاع: محمد وهيب أبو الشامات، ناتشو فيرنانديز، جاستون ألفاريز، محمد قاسم.

خط الوسط: ناهيتان نانديز، علي عبدالله هزازي، هيثم محمد عسيري، كاميرون بويرتاس، ايكير المينا.

خط الهجوم: جوليان كينيونيس.