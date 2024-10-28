شكرا لاهتمامك لمعرفة استقبل الآن تردد قناة ssc4 الجديد 2024 على نايل وعرب سات بجودة عالية HD .. نزلها وشاهد حفل الكرة الذهبية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
يعتبر تردد قناة ssc4 الرياضية واحدة من أكثر الموضوعات رواجا عبر محركات البحث وبالتحديد خلال هذه اللحظات لعرضها احدث الأهم وهو حفل الكرة الذهبية لعام 2024 المقرر لها أن تنطلق في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية، تعتبر من القنوات التي تم إنشاءها في عام 2021، ومنذ ذلك الحين وهى تحتل مكانة كبرى بين القنوات الرياضية، وفي هذا الصدد نعرض لكم من خلال موقعنا الإخباري إقرأ نيوز تفاصيل التردد.
تردد قناة ssc4 الجديد 2024
مع استمرارنا في الحديث حول تردد قناة ssc4 الجديد لعام 2024، تعد القناة من قنوات الرياضة السعودية التي تقدم تغطية حية ومباشرة لمختلف البطولات الرياضية سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي، وفيما يلي نعرض لكم تفاصيل ترددها عبر نايل وعرب سات من أجل تثبيتها والاستمتاع بحفل الكرة الذهبية:
تردد قناة SSC 4 على النايل سات
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 12523
- معامل الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- جودة القناة: HD
تردد قناة SSC السعودية على عرب سات
- القمر الصناعي: عرب سات
- التردد: 12417
- معامل الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- جودة القناة: HD.
أسماء المرشحين للكرة الذهبية 2025
- جود بيلينجهام من فريق ريال مدريد.
- فيدي فالفيردي من فريق ريال مدريد.
- فيل فودين من فريق مانشستر سيتي.
- روبن دياز من فريق مانشستر سيتي.
- إيمليانو مارتينيز من فريق أستون فيلا.
- إيرلينج هالاند من فريق مانشستر سيتي.
- نيكو ويليامز من فريق أتلتيك بيلباو.
- توني كروس من فريق ريال مدريد.
- أرتيم دوفبيك من فريق روما.
- جرانيت تشاكا من فريق باير ليفركوزن.
- فينيسيوس جونيور من فريق ريال مدريد.
- داني أولمو من فريق برشلونة.
- ماتس هوملز من فريق روما.
- مارتن أوديجارد من فريق أرسنال.
- فلوريان فيرتز من فريق باير ليفركوزن.
- هاري كين من فريق بايرن ميونخ.
- رودري من فريق مانشستر سيتي.
- ديكلان رايس من فريق آرسنال.
- فيتينيا من فريق باريس سان جيرمان.
- كول بالمر من فريق تشيلسي.
- لامين يامال من فريق برشلونة.
- داني كارفاخال من فريق ريال مدريد.
- بوكايو ساكا من فريق أرسنال.
- هاكان أوغلو من فريق انتر ميلان.
- ويليام ساليبا من فريق أرسنال.
- كيليان مبابي من فريق ريال مدريد.
- لاوتارو مارتينيز من فريق إنتر ميلان.
- جريمالدو من فريق باير ليفركوزن.
- روديجر من فريق ريال مدريد.
- أديمولا لوكمان من فريق أتالانتا