شكرا لاهتمامك لمعرفة استقبل الآن تردد قناة ssc4 الجديد 2024 على نايل وعرب سات بجودة عالية HD .. نزلها وشاهد حفل الكرة الذهبية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يعتبر تردد قناة ssc4 الرياضية واحدة من أكثر الموضوعات رواجا عبر محركات البحث وبالتحديد خلال هذه اللحظات لعرضها احدث الأهم وهو حفل الكرة الذهبية لعام 2024 المقرر لها أن تنطلق في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية، تعتبر من القنوات التي تم إنشاءها في عام 2021، ومنذ ذلك الحين وهى تحتل مكانة كبرى بين القنوات الرياضية، وفي هذا الصدد نعرض لكم من خلال موقعنا الإخباري إقرأ نيوز تفاصيل التردد.

تردد قناة ssc4 الجديد 2024

مع استمرارنا في الحديث حول تردد قناة ssc4 الجديد لعام 2024، تعد القناة من قنوات الرياضة السعودية التي تقدم تغطية حية ومباشرة لمختلف البطولات الرياضية سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي، وفيما يلي نعرض لكم تفاصيل ترددها عبر نايل وعرب سات من أجل تثبيتها والاستمتاع بحفل الكرة الذهبية:

تردد قناة SSC 4 على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: HD

تردد قناة SSC السعودية على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12417

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: HD.

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