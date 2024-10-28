نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يتوج بجائزة أفضل نادٍ في العالم لعام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بجائزة اللاعب الأفضل على مستوى العالم لهذا العام بعد التألق الذي حققه.

ولم يتواجد ريال مدريد في الحفل للحصول على جائزته بعد أن أعلن غضبه من المشرفين على هذه الحفلة بسبب عنصريتهم تجاه لاعب الفريق.

وكان فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد أبرز المرشحين للفوز بجائزة افضل لاعب في العالم ولكن انتشرت التقارير أن الجائزة لن تكون من نصيبه هذه النسخة ولهذا انسحب الملكي من التواجد.

وتقدم جائزة أفضل نادي من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، التي تمنحها سنويًا لأفضل نادي، وأعلنت حصول الملكي عليها لهذه النسخة.

ويقام حفل الكرة الذهبية لعام 2024 مساء اليوم الاثنين 28 أكتوبر على مسرح دو شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

الجدير بالذكر أنه تم دمج جوائز الأفضل في أوروبا مع جوائز الكرة الذهبية، ما جعل هذه الحفلة محط اهتمام الجمهور في كل مكان.