السيسي يثمن العلاقة مع إيني الإيطالية ويؤكد التطوير المستمر…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:13 مساءً - دوت الخليج_ استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الاثنين، كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” الإيطالية، والوفد المرافق له من كبار مسئولي الشركة.

وأشار السفير أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن اللقاء شهد تناول جهود تطوير العلاقات المتميزة بين مصر والشركة.

وأكد ديسكالزي اعتزازه بالتعاون المثمر بين الجانبين، مشيداً بجهود الحكومة المصرية للتيسير على المستثمرين بما يعود بالنفع على الطرفين.

وأشار إلى حرص شركته على تعزيز دورها كأحد أكبر العاملين بسوق الطاقة في مصر، لما يمتلكه القطاع من فرص واعدة، سواء فيما يتعلق بالإنتاج المحلي أو التصدير إلى الخارج.

ومن جانبه؛ ثمن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العلاقة بين مصر والشركة، التي تعكس قوة علاقات التعاون بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات، مؤكدًا حرص مصر على التطوير المستمر لمناخ الاستثمار في البلاد.

وشدد السيسي على استمرار جهود الحكومة في توسيع آفاق الاستفادة من ملف الطاقة، مشيدًا بالدور المجتمعي للشركة، الذي ينعكس في دعمها لعدد من المشروعات التنموية في مصر.

وشهد اللقاء استعراض الشركة لتطورات أنشطتها في مصر في مجالات البحث والاستكشاف، وأنشطة عمليات التنمية التي ستُمكّن “إيني” من الحفاظ على معدلات إنتاج كبيرة من الحقول، إلى جانب التقدم الذي تحقق في مشروعات كفاءة الطاقة والاستدامة، بما يعزز جهود التحول العادل للطاقة.

جاء اللقاء بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.