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إليك علاج تساقط الشعر الشديد بطرق آمنة

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 04:04 صباحاً - متابعة-جودت نصري

تساقط الشعر الشديد يمكن أن يكون مشكلة مزعجة، ولكن هناك العديد من الطرق الآمنة لعلاجه. إليك بعض الخيارات:

1. التغذية السليمة:

البروتينات: تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم، الأسماك، البيض، والبقوليات.

الفيتامينات: احرصي على تناول الفيتامينات المهمة مثل فيتامين A، C، D، E، وكذلك مجموعة فيتامين B (مثل البيوتين).

المعادن: الزنك والحديد يلعبان دورًا مهمًا في صحة الشعر. يمكنك الحصول عليهما من المكسرات، الحبوب الكاملة، والسبانخ.

2. العناية بالشعر:

استخدام شامبو مناسب: اختاري شامبو خالٍ من الكبريتات والمواد الكيميائية القاسية.

تجنب الحرارة: قللي من استخدام أدوات تصفيف الشعر التي تعتمد على الحرارة مثل المجففات والمكواة.

تدليك فروة الرأس: يساعد على تحسين الدورة الدموية وتعزيز نمو الشعر.

3. الزيوت الطبيعية:

زيت جوز الهند: يغذي الشعر ويعزز صحته.

زيت الخروع: معروف بقدرته على تعزيز نمو الشعر.

زيت الزيتون: يرطب الشعر ويقلل من تكسره.

4. المكملات الغذائية:

• يمكن تناول مكملات تحتوي على البيوتين، الزنك، أو الحديد بعد استشارة الطبيب.

5. العلاجات الموضعية:

مينوكسيديل: يُعتبر خيارًا شائعًا لعلاج تساقط الشعر، ويمكن استخدامه بعد استشارة الطبيب.

6. تجنب التوتر:

• التوتر النفسي يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر. ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا أو التأمل يمكن أن تكون مفيدة.

7. استشارة طبيب مختص:

• إذا استمر تساقط الشعر بشكل مفرط، يُفضل استشارة طبيب مختص أو طبيب جلدية لتحديد السبب الدقيق وراء التساقط والحصول على العلاج المناسب.

8. العلاج بالليزر:

• بعض العلاجات بالليزر قد تساعد في تحفيز نمو الشعر بشكل آمن.

تذكري أن النتائج قد تختلف من شخص لآخر، وقد يستغرق الأمر وقتًا لرؤية تحسن ملحوظ.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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