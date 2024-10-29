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كأس البرتغال: سبورتينغ لشبونة يقابل ناسيونال ماديرا

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:54 صباحاً - يلتقي اليوم، الثلاثاء، سبورتينغ لشبونة وناسيونال ماديرا، في ربع نهائي كأس البرتغال بكرة القدم، الساعة 23:15 بتوقيت مكة المكرمة.

وفي الدور ذاته يلتقي بنفيكا مع سانتا كلارا الساعة 23:15 أيضاً من مساء غد الأربعاء، على أن تختتم مباريات هذا الدور يوم الخميس القادم، حيث يلعب سبورتينغ براغا مع فيتوريا غيماريش، وبورتو مع موريرينسي.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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