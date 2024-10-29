كأس ألمانيا: فولفسبورغ يستقبل دورتموند

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:54 صباحاً - تجري اليوم، الثلاثاء، المباريات الآتية في الدور الأول من كأس ألمانيا بكرة القدم، وذلك حسب توقيت مكة المكرمة:

باير ليفركوزن × إيلفرسبيرج- الساعة 20:00

كيكرز أوفينباخ × كارلسروه- الساعة 20:00

أوجسبورج × شالكه- الساعة 20:00

لايبزيج × سانت باولي- الساعة 20:00

شتوتغارت × كايزرسلاوترن- الساعة 22:45

فولفسبورج × بوروسيا دورتموند- الساعة 22:45

كولن × هولشتاين كيل- الساعة 22:45

يان ريغينسبورغ × جروتر فيورث- الساعة 22:45