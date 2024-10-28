شكرا لاهتمامك لمعرفة «مفتوحة مجانًا» تردد اون تايم سبورت On Time Sports الناقلة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال على النايل سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

اكتظت محركات البحث في الوقت الراهن عن تردد اون تايم سبورت الجديد 2024، وذلك عقب اعلانها عن حصولها على حقوق نقل مباراة الاهلي والعين الاماراتي، حيث يستعد النادي الأهلي حاليًا لخوض مباراة قوية وهامة أمام نظيره العين الإماراتي في إطار منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024، ويمتلك النادي الاهلي عاملي الأرض والجمهور، بالإضافة إلى المعنويات المرتفعة بعد التتويج بكأس السوبر المصري 2024، ومن خلال المقال التالي سوف نوضح لكم التفاصيل.

تردد اون تايم سبورت

أعلنت ادارة قناة اون تايم سبورت الرياضية من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن حقوق نقل مباراة الاهلي العين الاماراتي في بطولة كاس العالم للاندية 2024 المقامة اليوم الثلاثاء الموافق 28 اكتوبر الجاري، وجاء تردد قناة اون تايم سبورت نايل سات وفقًا للتالي..

التردد : 11861.

الاستقطاب : عمودى.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

تردد قناة آون تايم سبورت علي عرب سات

التردد هو: 12379.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل الاستقطاب هو: افقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

جودة الصوت والصورة: HD.

ضبط قناة اون تايم سبورت

يمكنك ضبط قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباراة الاهلي والعين الاماراتي في بطولة كأس انتر كونتنينتال 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية..

اولًا: قم بالضغط على زر ok من الريموت كنترول لفتح قائمة الإعدادات.

اختر من قائمة الإعدادات “التثبيت اليدوي”.

بعد ذلك عليك الضغط على خيار “إضافة تردد جديد”.

ثم قم بتحديد القمر الصناعي الخاص بالتردد.

ادخل بعد ذلك بيانات القناة مثل معامل التصحيح والاستقطاب ومعدل الترميز.

ثم قم بالضغط على خيار البحث عن القناة.

بعد ايجاد على القناة، قم بالضغط على زر حفظ لكي تنزل ضمن قائمة القنوات لديك.

موعد مباراة الاهلي والعين الاماراتي

جاء الوقت المرتقب من قبل الكثير من جماهير كرة القدم، حيث من المترقب ان تقام مباراه الاهلي والعين الاماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024، اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، وعند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت ابوظبي، على استاد القاهرة الدولي.