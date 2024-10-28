شكرا لاهتمامك لمعرفة “National Geographic اقوى اشارة “.. تردد ناشيونال جيوغرافيك نايل سات بجودة hd على الاقمار الصناعية نايل سات وعرب سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

نعرض لكم من خلال موقعنا الاخبارى ” اقرا نيوز ” تردد ناشيونال جيوغرافيك نايل سات بالتزامن مع حركة البحث المتزايدة والمستمرة من جانب الكثير من المشاهدين محبين عالم الطبيعة والحيوانات، فا سنعرض اليكم في السطور التالية في موقعنا الأخبارى “اقرأ نيوز” بيانات تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على الأقمار الصناعية المختلفة لكى تتمكنوا من تثبتيها على جهاز الاستقبال الخاص بكم.

تردد ناشيونال جيوغرافيك نايل سات

ونظرا لكثرة البحث حول تردد ناشيونال جيوغرافيك نايل سات فاننا سنعرض لكم من خلال الاسطر القليلة المقبلة كافة التفاصيل لكى تتمكنوا من ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد من خلال القمر الصناعى النايل سات على جهاز الاستقبال الخاص بكم ومتابعة برامج القناة الممتعة بشكل مجانى، عليكم ان تتبعوا البيانات الاتية:

التردد الخاص بالقناة هو: 11226.

معدل الاستقطاب هو: أفقي.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل التصحيح هو: ¾.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات

واذا كنت ترغب في تثبيت قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال القمر الصناعى العرب سات، عليك اتباع البيانات الاتية:

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي .

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: ¾.

خطوات تثبيت قناة ناشيونال جيوغرافيك على التلفاز

ويمكنكم ضبط تردد ناشيونال جيوغرافيك نايل سات من خلال اتباع الخطوات اتالية :