كيفية الحصول على شعر ناعم مثل الحرير والتخلص من الشعر الخشن .. وصفات ملكات الجمال !!

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والتخلص من الشعر الخشن .. وصفات ملكات الجمال !! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - الشعر من الأجزاء التي يتم الاعتناء بشكل خاص فهو عنوان جمال المرأة وتاج الأنوثة الذي لا بديل عنه ، حيث أن المرأة التي تحصل على الشعر الرائع الذي تحلم به تكون في غاية الفرح والسعادة وهو أمر يظهر بشكل جلي على ثقتها الكبيرة في نفسها ، لكن في بعض الأحيان تعاني بعض النساء من الشعر الخشن والذي من الممكن أن يتم التعامل معه وعلاجه من خلال استعمال بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في تنعيم وتمليس الشعر بشكل خرافي ولها نتائج في غاية الروعة وسوف نسوق من خلال المقال بعض من تلك الوصفات كما يلي

خل التفاح لتنعيم الشعر الخشن

في البداية يتم تحضر كمية من الماء وخل التفاح ثم يتم الخلط بينهما بشكل جيد

يتم غسل الشعر بالماء والشامبو قبل أن يتم تطبيق هذا المزيج

ثم يتم ترك هذا الخليط على الشعر لمدة قد تصل إلى نحو 15 دقيقة قبل أن يتم شطفه

من اجل الحصول على نتائج سريعة تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع

البيض لتنعيم الشعر