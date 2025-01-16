مستقبل أنشيلوتي مهدد ومواجهة سيلتا فيجو ستكون حاسمة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 02:52 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن مباراة ريال مدريد ونظيره سيلتا فيجو، مساء اليوم، ستكون حاسمة بالنسبة لمصير الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، مدرب الميرنجي.

وتقام المباراة على أرضية ملعب “سانتياغو برنابيو” لحساب الدور ال-16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وتأتي هذه المباراة بعد أيام من الخسارة الثقيلة أمام برشلونة، بنتيجة 5-2، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال “راديو ماركا” تعليقاً على مصير أنشيلوتي: “إذا تم إقصاء ريال مدريد الليلة، فإن وظيفة كارلو أنشيلوتي ستكون في خطر شديد”.

وعانى ريال مدريد من سوء النتائج أمام الفرق الكبرى خلال الموسم الحالي، حيث خسر أمام برشلونة في مناسبتين، ميلان، ليفربول وغيرها.