الاتفاق يعزز صفوفه بضم موهبة كولومبية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 05:06 مساءً - أعلن نادي الاتفاق السعودي، مساء اليوم، عن ضم الكولومبي، خوسين إسكوبار، قادماً من أمريكا دي كالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق على منصة “X” صورة للاعب الكولومبي، وعلق عليها: “الموهبة الكولومبية في الدمام .. إسكوبار اتفاقي”.

ولم يعلن الاتفاق عن تفاصيل الصفقة، ولكن التقارير أشارت إلى أن إسكوبار (20 عاماً) انضم على سبيل الإعارة، مع إمكانية الشراء، خلال الصيف المقبل.

جدير بالذكر، أن الاتفاق يحتل حالياً المركز الحادي عشر في ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 18 نقطة.