بايرن ميونخ: لن نبرم أي صفقة في الميركاتو الشتوي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 08:51 مساءً - علق ماكس إيبرل، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، على إمكانية إبرام تعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال إيبرل في تصريحات صحفية: “لدينا فريق مجهز بشكل كاف من حيث عدد اللاعبين والجودة، وليس لدينا أي اهتمام بالقيام بأي صفقات في يناير/ كانون الثاني”.

وكانت تقارير صحفية، أشارت في وقت سابق أن البافاري مهتم بالحصول على خدمات المهاجم الفرنسي، كريستوفر نكونكو، لاعب تشيلسي، عبر صفقة تبادلية تتضمن مهاجم النادي الألماني، ماتياس تيل.

وعن هذا الأمر، رد إيبرل بشكل مقتضب قائلاً: “نحن سعداء للغاية بفريقنا الحالي”.