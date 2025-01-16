حمدي فتحي يوجه رسالة تحفيز للاعبي كابيتانو مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 يناير 2025 11:32 مساءً - وجه حمدى فتحى نجم الوكرة القطرى والمنتخب الوطنى، نصيحة إلى لاعبي برنامج اكتشاف المواهب "كابيتانو مصر"، المذاع عبر قناة أون تايم سبورت، على هامش استضافته في حلقة الليلة والتي تشهد مواجهة قوية بين فريقي، مصطفى رياض بقيادة شريف عبد الفضيل، وميمي الشربيني بقيادة طارق السيد.

وقال حمدي فتحي: سعيد بالتواجد معكم كرة القدم تحتاج تضحية وأن يكون لديك هدف يجب أن تنام مبكراً وتتغذى بشكل جيد.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر لإظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل.

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.