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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث هشام حنفي لاعب النادي الأهلي السابق، عن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

هشام حنفي: جدول الدوري المنتظم خلق تنافس بشكل كبير بين الأندية

وقال هشام حنفي عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "جدول الدوري المنتظم خلق تنافس بشكل كبير بين الأندية وأتوقع استمرار المنافسة حتى اللحظات الأخيرة هذا الموسم".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "جروس قدم مباراة تكتيكية مميزة أمام حرس الحدود ونجح في تحقيق فوز مستحق بأداء جيد جدا هو الأفضل هذا الموسم".

واختتم حديثه قائلًا:" الأهلي والزمالك يركزان على الشغل الهجومي أكثر من الدفاعي، ومن وجهة نظري إمام عاشور يقلد احتفال إيفونا لاعب الأهلي السابق وليس شئ آخر".