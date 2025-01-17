الرياضة

هشام حنفي: جدول الدوري المنتظم خلق تنافس بشكل كبير بين الأندية

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هشام حنفي: جدول الدوري المنتظم خلق تنافس بشكل كبير بين الأندية

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أحمد جودة - القاهرة -  

تحدث هشام حنفي لاعب النادي السابق، عن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

هشام حنفي: جدول الدوري المنتظم خلق تنافس بشكل كبير بين الأندية

وقال هشام حنفي عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "جدول الدوري المنتظم خلق تنافس بشكل كبير بين الأندية وأتوقع استمرار المنافسة حتى اللحظات الأخيرة هذا الموسم".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "جروس قدم مباراة تكتيكية مميزة أمام حرس الحدود ونجح في تحقيق فوز مستحق بأداء جيد جدا هو الأفضل هذا الموسم".

واختتم حديثه قائلًا:" الأهلي والزمالك يركزان على الشغل الهجومي أكثر من الدفاعي، ومن وجهة نظري إمام عاشور يقلد احتفال إيفونا لاعب الأهلي السابق وليس شئ آخر".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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