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بعد انباء إتمام الصفقة.. بيراميدز يزاحم الأهلى على ضم مصطفى العش من زد

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بعد انباء إتمام الصفقة.. بيراميدز يزاحم الأهلى على ضم مصطفى العش من زد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 يناير 2025 11:32 مساءً - دخل مسئولي نادى بيراميدز في مفاوضات قوية مع مصطفى العش مدافع زد لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية رغم الانباء التي ترددت في الساعات الأخيرة وذهبت إلى أن أتم الصفقة لصالحه.

 

وقام مسئولي بيراميدز بالحديث مع مسئولى زد لمعرفة الطلبات المالية تمهيداً لتقديم عرض رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

 

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية حول نجاح مسئولو النادي الأهلي  في إنهاء إجراءات التعاقد مع مصطفى العش لمدة 3 مواسم ونصف الموسم بدءاً من يناير الجاري حتى صيف 2029.

 

 

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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