وجبات خفيفة لذيذة وصحية: تعلمي طريقة عمل الترمس والحمص والذرة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 10:53 مساءً - هل تبحثين عن وجبات خفيفة لذيذة وصحية لتقديمها لعائلتك وأصدقائك؟ هذه الوصفات البسيطة للترمس والحمص والذرة المملحة هي الحل المثالي! يمكنك تحضيرها بسهولة في المنزل وتعد بديلاً صحياً للوجبات الخفيفة الجاهزة.

لماذا هذه الوصفات مميزة؟

مكونات بسيطة ومتوفرة: تحتاجين إلى مكونات قليلة ومتوفرة في كل منزل.

سهلة التحضير: لا تحتاجين إلى مهارات طهي احترافية.

صحية ومغذية: غنية بالألياف والبروتينات والفيتامينات.

مناسبة لجميع الأذواق: يمكن تخصيص النكهة بإضافة التوابل المفضلة لديك.

وصفة الترمس:

المكونات:

نصف كيلو ترمس

3 ملاعق كبيرة ملح

كمون (اختياري)

شطة (اختياري)

عصير ليمون (اختياري)

طريقة التحضير:

نقع الترمس: انقعي الترمس في الماء لمدة 24 ساعة، مع تغيير الماء عدة مرات.

سلق الترمس: اسلقي الترمس في ماء مغلي لمدة ساعة.

التتبيلة: صفي الترمس وأضيفي الملح والتوابل وعصير الليمون.

التخزين: ضعي الترمس في وعاء محكم الغلق واحفظيه في الثلاجة.

وصفة الحمص:

المكونات:

نصف كيلو حمص

2 ملعقة كبيرة ملح

كمون (اختياري)

طريقة التحضير:

نقع الحمص: انقعي الحمص في الماء لمدة 12 ساعة.

سلق الحمص: اسلقي الحمص في ماء مغلي حتى يصبح طريًا.

التتبيلة: صفي الحمص وأضيفي الملح والكمون.

وصفة الذرة المملحة:

المكونات:

كوب ذرة مجمدة

ملعقة كبيرة زيت نباتي

نصف ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة التحضير:

سلق الذرة: اسلقي الذرة المجمدة في ماء مغلي لمدة 5 دقائق.

التتبيلة: صفي الذرة وأضيفي الزيت والملح والفلفل الأسود.

الخبز: ضعي الذرة في صينية الفرن واخبزيها حتى تصبح مقرمشة.

نصائح إضافية:

التوابل: يمكنك إضافة توابل أخرى حسب ذوقك مثل البابريكا أو الشطة.

التقديم: قدمي هذه التسالي مع المشروبات الباردة أو الساخنة.

التخزين: احفظي التسالي في وعاء محكم الغلق في الثلاجة.