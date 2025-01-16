نشكركم على متابعتكم خبر فضيحة جديدة تهز الشركات الصينية: إجبار الموظفين على أكل النار! على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 11:55 مساءً - في واقعة أثارت غضب الرأي العام، كشفت شركة صينية عن ممارسات عمل غير إنسانية، حيث أجبرت موظفيها على ابتلاع النار كجزء من نشاط لبناء روح الفريق.
تفاصيل الواقعة:
الهدف من التحدي: زعمت الشركة أن هذه الممارسة تساعد الموظفين على التغلب على الخوف وبناء الثقة.
الضغط النفسي: شعرت الموظفة “رونغ رونغ” بالضغط الشديد للقيام بهذا التحدي خوفًا من فقدان وظيفتها.
انتشار الخبر: تم تداول هذه القصة على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب المستخدمين.
ردود الفعل: انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الممارسة ووصفوها بأنها “اختبار طاعة مقنع” و”إساءة استخدام للسلطة”.
انتهاكات قانونية محتملة:
مخالفة قوانين العمل: تعتبر هذه الممارسة انتهاكًا صارخًا لحقوق العمال وتشكل خطرًا على صحتهم وسلامتهم.
تدخل غير قانوني في الحياة الشخصية: إجبار الموظفين على القيام بأفعال كهذه يعد تدخلاً في حياتهم الشخصية ويعتبر انتهاكًا للخصوصية.
تداعيات الواقعة:
ضجة إعلامية: أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا في وسائل الإعلام الصينية والعالمية.
ضغط على الشركات: دفعت هذه الواقعة الشركات إلى إعادة النظر في ممارساتها وتجنب أي شكل من أشكال الإساءة للموظفين.
تغيير في الثقافة التنظيمية: تسعى الشركات الآن إلى بناء بيئة عمل إيجابية تعتمد على الاحترام والتعاون بدلاً من الخوف والإكراه.