فضيحة جديدة تهز الشركات الصينية: إجبار الموظفين على أكل النار!

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 11:55 مساءً - في واقعة أثارت غضب الرأي العام، كشفت شركة صينية عن ممارسات عمل غير إنسانية، حيث أجبرت موظفيها على ابتلاع النار كجزء من نشاط لبناء روح الفريق.

تفاصيل الواقعة:

الهدف من التحدي: زعمت الشركة أن هذه الممارسة تساعد الموظفين على التغلب على الخوف وبناء الثقة.

الضغط النفسي: شعرت الموظفة “رونغ رونغ” بالضغط الشديد للقيام بهذا التحدي خوفًا من فقدان وظيفتها.

انتشار الخبر: تم تداول هذه القصة على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب المستخدمين.

ردود الفعل: انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الممارسة ووصفوها بأنها “اختبار طاعة مقنع” و”إساءة استخدام للسلطة”.

انتهاكات قانونية محتملة:

مخالفة قوانين العمل: تعتبر هذه الممارسة انتهاكًا صارخًا لحقوق العمال وتشكل خطرًا على صحتهم وسلامتهم.

تدخل غير قانوني في الحياة الشخصية: إجبار الموظفين على القيام بأفعال كهذه يعد تدخلاً في حياتهم الشخصية ويعتبر انتهاكًا للخصوصية.

تداعيات الواقعة:

ضجة إعلامية: أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا في وسائل الإعلام الصينية والعالمية.

ضغط على الشركات: دفعت هذه الواقعة الشركات إلى إعادة النظر في ممارساتها وتجنب أي شكل من أشكال الإساءة للموظفين.

تغيير في الثقافة التنظيمية: تسعى الشركات الآن إلى بناء بيئة عمل إيجابية تعتمد على الاحترام والتعاون بدلاً من الخوف والإكراه.