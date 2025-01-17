العالم اليوم - الين يتأهب لأفضل أداء أسبوعي منذ أكثر من شهر

انتم الان تتابعون خبر الين يتأهب لأفضل أداء أسبوعي منذ أكثر من شهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 07:23 صباحاً - اقترب الين الياباني من تسجيل أقوى أداء أسبوعي له في أكثر من شهر، خلال تعاملات الجمعة المبكرة، مع تنامي التوقعات بأن يقدم بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، مما أثر سلبا على الدولار وذلك قبل أيام من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وقد ساعدت تصريحات مسؤولي بنك اليابان، إلى جانب البيانات اليابانية التي تشير إلى ضغوط الأسعار المستمرة والنمو القوي للأجور، في تعزيز ثقة السوق في احتمال حدوث تحول في أسعار الفائدة، حيث وضع المتداولون في الحسبان احتمالات بنسبة 80 بالمئة لرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وارتفع الين بنسبة 1.5 بالمئة مقابل الدولار هذا الأسبوع، وهو أقوى أداء أسبوعي له منذ أواخر نوفمبر. وكان قد انخفض قليلا إلى 155.40 مقابل الدولار الجمعة، لكنه لا يزال قريبا من أعلى مستوى له في شهر عند 155.10 الذي لامسه الخميس.

وقالت تشارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في ساكسو "تشير بيانات التضخم والأجور إلى أن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر".

"مع ذلك، فإن قوة الين قد تكون عابرة، خاصة إذا فاجأ (محافظ بنك اليابان المركزي كازو) أويدا الأسواق مرة أخرى بتعليقات متشائمة على الرغم من رفع أسعار الفائدة".

واستقر اليورو عند 1.03065 دولار بينما لم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الاسترليني عند 1.22425 دولار، بحسب بيانات "رويترز".

وبهذا استقر مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى عند 108.94 ليبتعد قليلا عن أعلى مستوى سجله في أكثر من عامين في بداية الأسبوع.

ومن المتوقع أن يتراجع المؤشر 0.6 بالمئة خلال الأسبوع، وهو ما قد يكسر سلسلة مكاسب استمرت ستة أسابيع، بعد أن بدأ المتداولون في أن يضعوا في حسبانهم احتمال خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام في أعقاب بيانات التضخم الأساسي في الولايات المتحدة التي صدرت الأربعاء.

وتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي خفض أسعار الفائدة مرتين في عام 2025.

لكن البيانات الصادرة يوم الخميس أظهرت أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة زادت في ديسمبر، وهو ما يشير إلى الطلب القوي من جانب المستهلكين ويعزز الرأي القائل بأنه ينبغي لبنك الاحتياطي الفيدرالي توخي الحذر في نهجه لخفض أسعار الفائدة هذا العام.