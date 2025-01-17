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الدوري البرتغالي (18): بنفيكا يواجه فاماليكاو

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الدوري البرتغالي (18): بنفيكا يواجه فاماليكاو

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يستقبل فريق بنفيكا ضيفه فاماليكاو اليوم الجمعة، الساعة 23:15 بتوقيت مكة المكرمة في افتتاح منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري البرتغالي الممتاز بكرة القدم.

يتواجد فريق بنفيكا قبل هذه المباراة في المركز الثالث بـ 38 نقطة، فيما يتواجد فريق فاماليكاو في المركز التاسع بـ 20 نقطة.

ويتصدر سبورتينغ لشبونة ترتيب فرق الدوري البرتغالي بـ 41 نقطة، ويليه مباشرة فريق بورتو بـ 40 نقطة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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