كارلو أنشيلوتي: مبابي عاد إلى أفضل مستوياته

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 09:56 صباحاً - علّق كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد على صيحات الاستهجان التي أطلقها جمهور الفريق أيناء مواجهة سيلتافيغو في كأس إسبانيا، أمس الخميس، وقال في تصريحات بعد الفوز5-2 بعد التمديد: جاءت صافرات الاستهجان للفت الانتباه، وحين تعقدت المواجهة دفعونا.. حين يدفعنا البرنابيو، فهذا شيء له خصوصيته…

وأضاف: يبدو لي هذا مقبولاً بعد ما حدث مع برشلونة.. جاء رد فعل الفريق جيداً، خصوصاً تشواميني الذي قدم مباراة كبيرة… شخصيته كبيرة.. عاد إلى مركزه وساعد الفريق، خصوصاً في الدفاع، واستعاد كرات كثيرة ودعم قلبي الدفاع، وكان جيداً في الضغط.. كما ساعد مودريتش وسيبايوس.

وأعرب أنشيلوتي عن أسفه للأخطاء الفردية، التي أدت إلى تلقي الفريق هدفين، ليتم تمديد المباراة: حين أوشكت المباراة على الانتهاء، أهديناهم هدفين.. لكن رد فعل الفريق جاء جيداً في الوقت الإضافي.

وعن إندريك، الذي سجل هدفين، قال أنشيلوتي: لقد أظهر جودته، وأنه مهاجم حين يحظى بفرصة أمام المرمى، يتحلى بتسديدات استثنائية، أما أردا جولر، فقد دخل في وقت بدأت فيه المباراة تصبح صعبة، وأظهر شخصيته.

وعن كيليان مبابي قال: هو لاعب عاد إلى أفضل مستوياته ويتمتع بالاستمرارية.. ساعدنا كثيراً، ويمكنه أن يواصل ذلك في المباريات المقبلة.