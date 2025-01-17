قشرة الرأس: أسبابها وطرق علاجها بالمواد الطبيعية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 05:56 مساءً - هل تعانين من مشكلة قشرة الرأس المزعجة؟ لا تقلقي، هناك العديد من العلاجات الطبيعية الفعالة التي يمكنك تجربتها في المنزل للتخلص من هذه المشكلة. دعينا نتعرف على أبرز هذه العلاجات وأسباب ظهور القشرة.

أسباب ظهور قشرة الرأس:

جفاف فروة الرأس: يؤدي جفاف فروة الرأس إلى تقشرها وظهور القشرة.

فطريات مالاسيزيا: نوع من الفطريات التي تتغذى على الزيوت الطبيعية في فروة الرأس وتسبب تهيجًا وحكة.

حساسية تجاه منتجات العناية بالشعر: قد تكونين حساسة تجاه بعض مكونات الشامبو أو البلسم.

الأمراض الجلدية: بعض الأمراض الجلدية مثل الصدفية والاكزيما يمكن أن تسبب قشرة الرأس.

علاجات طبيعية للقشرة:

خل التفاح: يعمل خل التفاح على توازن درجة حموضة فروة الرأس ويقتل الفطريات المسببة للقشرة.

زيت جوز الهند: يرطب فروة الرأس ويغذي الشعر، مما يساعد على التخلص من القشرة.

الحناء: تمتلك الحناء خصائص مضادة للفطريات ومضادة للالتهابات تساعد على تهدئة فروة الرأس.

الموز: غني بالفيتامينات والمعادن التي تساعد على تغذية فروة الرأس والشعر.

الثوم: يتمتع بخصائص مضادة للميكروبات تساعد على مكافحة الفطريات المسببة للقشرة.

اللبن الرائب: يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد على تقشير فروة الرأس والتخلص من الخلايا الميتة.

كيفية استخدام هذه العلاجات:

خل التفاح: اخلطي كميات متساوية من خل التفاح والماء ودلكي فروة رأسك بالمزيج قبل غسل الشعر.

زيت جوز الهند: دلكي فروة رأسك بزيت جوز الهند الدافئ قبل غسل الشعر بساعة.

الحناء: حضري عجينة الحناء وطبقيها على فروة رأسك واتركيها لمدة ساعة قبل غسل الشعر.

الموز: اهرسي موزة ناضجة واخلطيها مع ملعقة كبيرة من العسل وطبقيها على فروة الرأس.

الثوم: اهرسي فصوص الثوم واخلطيها بزيت الزيتون ودلكي فروة رأسك بالمزيج.

اللبن الرائب: دلكي فروة رأسك باللبن الرائب واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسل الشعر.

نصائح إضافية:

استخدمي شامبو لطيف وخالي من المواد الكيميائية القاسية.

لا تفركي فروة رأسك بقوة عند غسل الشعر.

شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على رطوبة فروة الرأس.

تجنبي استخدام مجفف الشعر بصفة مستمرة.