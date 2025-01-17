آرني سلوت: اللاعبون لا يفكرون بهذا الأمر مثل وسائل الإعلام!

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 10:57 مساءً - تحدث آرني سلوت، مدرب ليفربول، عن مواجهة برينتفورد، السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنكليزي.

وفي مؤتمر صحفي، قال سلوت: “مباراة برينتفورد صعبة وحللنا أسلوبهم ونقاط قوتهم، لديه ضغط عال رجل لرجل ويمكنه الدفاع بخط منخفض ويسجل بجميع الطرق ويستطيع التسجيل من الكرات الثابتة وفي الثواني الأولى”.

وشدد: “اللاعبون لا يفكرون في جدول الدوري كل يوم مثل وسائل الإعلام، الفريق يعرف أنه عليه أن يكون في أفضل حالة للفوز باللقب”.

وأكد: “داروين نويز لا يفتقر إلى الثقة، سجلنا العديد من الأهداف وسيسجل نونيز مثلما فعل في العام الماضي، لا أراه يعاني كثيراً”.

وكشف: “افتقارنا إلى الخروج من المباريات دون استقبال أهداف في الفترة الماضية لا يشكل مصدر للقلق، لكنه أيضاً ليس ما نريده”.

وأنهى حديثه قائلاً: “ما أريد أن نفعله بشكل أفضل هو تسجيل هدف قتل المباراة، لأننا حصلنا على الكثير من الفرص ولم نفعل ذلك”.