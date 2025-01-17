العالم اليوم - قرار من المحكمة العليا في أميركا يحسم مصير "تيك توك"

انتم الان تتابعون خبر قرار من المحكمة العليا في أميركا يحسم مصير "تيك توك" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 06:25 مساءً - أيدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الأربعاء، قانونًا يدعم إغلاق منصة "تيك توك" في البلاد، ما قد ينهي عمل المنصة في أميركا بحلول يوم الأحد.

وقالت المحكمة إن حقوق حرية التعبير في الولايات المتحدة يجب أن تضع في حسبانها المخاوف من أن السيطرة الصينية على التطبيق تخلق خطرًا على الأمن القومي في أميركا.

وفي تصويت بالإجماع، قالت المحكمة العليا إن الكونغرس تصرف بشكل دستوري عندما طلب من شركة "بايت دانس" بيع تطبيق الفيديو الشهير بحلول 19 يناير أو مواجهة الحظر.

ويفتح القرار فصلاً غير مؤكد للتطبيق الشهير، ومستخدميه البالغ عددهم 170 مليونًا في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قد تعهد سابقا بإنقاذ "تيك توك"، ويمكنه اختيار تعليق تطبيق القانون الجديد بمجرد توليه منصبه يوم الاثنين.

ولكن تأثير هذه الخطوة سيعتمد على استجابة شركات التكنولوجيا التي تستضيف وتنشر "تيك توك"، بما في ذلك شركتي "أبل" و"ألفابيت".

وبموجب القانون، ستواجه هذه الشركات احتمال فرض غرامات ضخمة إذا قررت الاستمرار في دعم "تيك توك"، وسيتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت التأكيدات من إدارة ترامب توفر غطاءً قانونيًا كافيًا.

وكان ترامب قد أعلن الجمعة أنه ناقش هاتفيا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قضايا التجارة وتيك توك، مضيفا أن المكالمة كانت "جيدة للغاية" لكل من الصين والولايات المتحدة.