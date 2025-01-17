نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد يرفع توقعاته لمعدل النمو العالمي إلى 3.3% في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 17 يناير 2025 06:15 مساءً - سمر السيد _ توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل النمو العالمي بنسبة 3.3% في عامي 2025 و2026، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تعد أقل من المتوسط التاريخي المحقق في عامي 2019 و2000 البالغ 3.7%.

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جاء ذلك في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الذي كشف عنه الصندوق اليوم الجمعة.

وارتفع معدل النمو العالمي المتوقع للعام الجاري بـ 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة في أكتوبر 2024.

في حين لم تختلف توقعات العام المقبل عن نظيرتها الصادرة أكتوبر الماضي.

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أرجع الصندوق رفعه للتوقعات إلى تعديل مراجعته بالزيادة بشأن نمو اقتصاد الولايات المتحدة، وهو ما عوض خفض المراجعات لدى معدلات نمو الاقتصادات الكبرى الأخرى.

ويرى صندوق النقد أن المخاطر متوسطة الأجل فيما يتعلق بمعدلات النمو العالمية تميل إلى الجانب السلبي.

وأضاف أن الاضطرابات التي تنتج عن سياسات البلدان الرامية لخفض معدلات التضخم قد تؤثر على خطط تخفيف السياسة النقدية، كما تخلق تداعيات أخرى على مؤشرات الاستدامة المالية والاستقرار المالي للبلدان.

ويرى أن إدارة هذه المخاطر تتطلب التركيز السياسي الشديد من الدول على الموازنة بين ضبط معدل التضخم وتنفيذ الأنشطة الاقتصادية، بجانب مواجهة الصدمات، ورفع آفاق النمو في المدى المتوسط من خلال تكثيف الإصلاحات الهيكلية فضلاً عن تعزيز التعاون المتعدد الأطراف.

وقال صندوق النقد إن معدل نمو الناتج الإجمالي العالمي في الربع الثالث من العام المنتهي 2024 كانت أقل بنحو 0.1 نقطة مئوية عن المتوقع في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2024، وذلك نتيجة صدور بيانات مخيبة للآمال في بعض الاقتصادات الآسيوية والأوروبية.

يأتي ذلك فيما قدر صندوق النقد تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي في العام الماضي تراجعًا طفيفًا إلى 3.2%، مقابل 3.3% في العام السابق عليه 2023.