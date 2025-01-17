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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: بدء تطبيق نظام الكارت الموحد في بورسعيد لتقديم كافة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 17 يناير 2025 12:18 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة بدأت تطبيق نظام الكارت الموحد في محافظة بورسعيد، الذي يتيح للمواطنين الحصول على كافة الخدمات الحكومية المقررة، مثل التأمين الصحي الشامل، التموين، الخبز، والمعاشات، بالإضافة إلى خدمات تكافل وكرامة.
وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الهدف هو تسهيل حياة المواطنين وتقليل العبء عليهم من خلال دمج جميع الخدمات في كارت واحد، مما يتيح لهم استخدامه كوسيلة لتلقي الدعم المالي، القروض، أو أي خدمات أخرى مماثلة، كما يتم تطبيق النظام تدريجيًا في محافظات أخرى لاحقًا.
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