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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: قطاع الطاقة يشهد تطورات إيجابية مع دخول إنتاج جديد… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 16 يناير 2025 09:15 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن قطاع الطاقة في مصر يشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى الأخبار الإيجابية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن شركة “بي بي” العالمية أكدت في تقرير لها نجاح أعمال الحفر واستكمال المشاريع في منطقة حقل غاز “ريفين”، على أن يتم بدء الإنتاج من البرين الجديدين في فبراير المقبل.
وأضاف مدبولي أن هذه التطورات تمثل إضافة كبيرة للإنتاج المحلي من الغاز، بما يسهم في تحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلي.
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