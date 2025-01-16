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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: إطلاق البئر الاستكشافي الجديد بالساحل الشمالي يعزز… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 16 يناير 2025 09:15 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، إطلاق شركة “إكسون موبيل” للبئر الاستكشافي الجديد في منطقة الساحل الشمالي الغربي، وهي منطقة جديدة تمامًا لم يشهد قطاع الغاز فيها عمليات حفر سابقة.
وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن هذه المنطقة تضاف إلى مناطق الاستكشاف التقليدية في الدلتا ومنطقة سيناء، التي كانت تتركز فيها أعمال الحفر لقطاع الغاز، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو زيادة إنتاج الغاز المحلي.
وأضاف مدبولي أن المنطقة التي تم استكشافها تعد من المناطق الواعدة في مجال إنتاج الغاز، متوقعًا أن تسهم هذه الاكتشافات الجديدة في تعزيز استثمارات قطاع الطاقة وزيادة الاكتفاء الذاتي من الغاز في المستقبل القريب.
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