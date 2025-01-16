مدبولي: تشكيل مجموعات عمل استشارية دائمة لرئيس الوزراء…

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 يناير 2025 11:10 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، تشكيل مجموعات عمل استشارية دائمة لرئيس الوزراء في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، خلال الأسبوع المقبل.

جاء ذلك نتيجة اجتماع رئيس الوزراء مع رجال الأعمال والقطاع الخاص، حيث أكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الحكومة ستستمر في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.

وأوضح مدبولي أن المجموعات الاستشارية ستتكون من خبراء من القطاع الخاص، وستشمل القطاعات التالية: السياحة، التنمية العقارية، تنمية الصادرات، ريادة الأعمال، الاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى الرؤية السياسية للدولة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء المصري إلى تعمل هذه المجموعات على تقديم المشورة وتطوير الخطط والمشروعات والقوانين اللازمة لدفع النمو الاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص، وتجاوز التحديات التي يواجهها الاقتصاد، مشيرًا إلى أن القرارات التنفيذية بشأن تشكيل هذه المجموعات ستصدر الأسبوع المقبل.