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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد يرجح تراجع معدل التضخم العالمي إلى 4.2% في 2025 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 17 يناير 2025 06:15 مساءً - سمر السيد _ توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم العالمي في العامين الجاري والمقبل، ليسجل 4.2% في عام 2025، مواصلًا تراجعه إلى 3.5% في عام 2026.
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وقال صندوق النقد في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الذي كشف عنه الصندوق اليوم الجمعة، إن المتوسط العالمي للتضخم الأساسي كان أعلى قليلا من 2% خلال الأشهر القليلة الماضية.
ورغم أن معدل التضخم في أسعار السلع الأساسية تراجع، فإن التضخم في أسعار الخدمات لا يزال أعلى من متوسطات ما قبل وباء كوفيد-19 في العديد من الاقتصادات، وأبرزها الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، حسبما أفاد الصندوق.
وتوقع انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 2.6% في عام 2025، بما يعكس تراجع أسعار النفط الناتج عن ضعف الطلب الصيني، والإمدادات القوية من دول خارج منظمة أوبك بلس، والارتفاع الجزئي في أسعار الغاز نتيجة للطقس البارد غير المتوقع وانقطاع الإمدادات.
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وأوبك بلس، هي مؤسسة البلدان المصدرة للبترول، بالإضافة إلى دول غير أعضاء مختارة، بما في ذلك روسيا.
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