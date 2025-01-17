بشكل رسمي .. المنتخب البلجيكي يعلن رحيل مدربه

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 05:56 مساءً - أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن إقالة، دومينيكو تيديسكو، من منصبه كمدرب للمنتخب الأول.

وكان تيديسكو تولى مسؤولية تدريب المنتخب البلجيكي في شباط/فبراير 2023، بعد النتائج المخيبة التي حققها سلفه روبرتو مارتينيز في كأس العالم 2022.

ولكن النتائج لم تتحسن تحت قيادة المدرب الجديد حيث خرج من الدور ثمن النهائي لبطولة يورو 2024، ولم يتأهل للأدوار الإقصائية في دوري الأمم الأوروبية، فضلاً عن خلافاته مع عدد من اللاعبين يأتي في مقدمتهم، تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد.

ولهذا قرر الاتحاد البلجيكي إقالة تيديسكو من منصبه، والبحث عن مدرب جديد خلال الفترة المقبلة.