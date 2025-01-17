الدوري الإسباني (20): إسبانيول وبلد في صراع الهمّ والهبوط

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 05:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يفتتح فريقا إسبانيول وبلد الوليد اليوم، الجمعة، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، مباريات الجولة العشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم.

يتواجد فريق إسبانيول في المركز الثامن عشر بـ 16 نقطة، ويتواجد فريق بلد الوليد في المركز التاسع عشر بـ 15 نقطة.

ويتصدر أتلتيكو مدريد ترتيب فرق الدوري الإسباني بـ 44 نقطة، يليه ريال مدريد بـ 43 نقطة، برشلونة بـ 38 نقطة، أتلتيك بلباو بـ 36 نقطة، ولكل من فياريال وريال مايوركا 30 نقطة.