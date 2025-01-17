الدوري الألماني (18): آينتراخت فرانكفورت يستقبل بوروسيا دورتموند

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يفتتح فريقا آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا دورتموند مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الألماني بكرة القدم، اليوم الجمعة، الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة.

يتواجد فريق آينتراخت فرانكفورت قبل هذه المباراة في المركز الثالث بـ 33 نقطة، ويتواجد بوروسيا دورتموند في المركز العاشر بـ 25 نقطة.

ويتصدر بايرن ميونيخ ترتيب فرق الدوري الألماني بـ 42 نقطة، يليه باير ليفركوزن بـ 38 نقطة، آينتراخت فرانكفورت بـ 33 نقطة، لايبزيج بـ 30 نقطة، وشتوتغارت بـ 29 نقطة.