حماية سمعك: تعرف على أسباب ضعف السمع وكيفية الوقاية منه

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 08:51 مساءً - هل تعاني من صعوبة في سماع الأصوات؟ هل تشعر بطنين مستمر في الأذن؟ قد تكون هذه الأعراض دلالة على فقدان السمع، وهي مشكلة شائعة تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم.

أسباب فقدان السمع:

يمكن أن يكون فقدان السمع ناتجًا عن مجموعة متنوعة من الأسباب، منها:

العدوى: مثل التهاب الأذن الوسطى أو الداخلية.

التعرض للضوضاء العالية: يعمل التعرض المستمر للضوضاء الصاخبة على تلف خلايا الشعر الحسية في الأذن الداخلية.

التقدم في العمر: يعتبر فقدان السمع المرتبط بالتقدم في العمر من أكثر الأسباب شيوعًا.

الأمراض المزمنة: مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

الأورام: الأورام في الأذن أو الدماغ يمكن أن تؤثر على السمع.

الأسباب الوراثية: بعض أنواع فقدان السمع تكون وراثية.

الأدوية: بعض الأدوية قد تسبب تلفًا في الأذن.

أعراض فقدان السمع:

صعوبة في فهم الكلام، خاصة في الأماكن الصاخبة.

طنين الأذن (طنين مستمر في الأذن).

الشعور بالامتلاء في الأذن.

الدوخة.

فقدان التوازن.

تشخيص وعلاج فقدان السمع:

يمكن لطبيب الأنف والأذن والحنجرة تشخيص فقدان السمع وتحديد السبب باستخدام اختبارات خاصة. أما بالنسبة للعلاج، فيعتمد على السبب وشدة فقدان السمع وقد يشمل:

الأجهزة السمعية: تساعد على تضخيم الأصوات.

زراعة القوقعة: تستخدم في حالات فقدان السمع الشديد.

الأدوية: قد تستخدم لعلاج بعض أنواع فقدان السمع.

الجراحة: في حالات نادرة، قد تكون الجراحة ضرورية.

الوقاية من فقدان السمع:

الحفاظ على نظافة الأذن: تجنب وضع أي أجسام غريبة في الأذن.

الحماية من الضوضاء: استخدم واقيات الأذن في الأماكن الصاخبة.

السيطرة على الأمراض المزمنة: مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

فحوصات دورية: إجراء فحوصات سمع منتظمة، خاصة للأشخاص الذين يعانون من عوامل خطر.

تجنب التدخين: التدخين يزيد من خطر الإصابة بفقدان السمع.