بالأسود.. مي عمر تتألق بأحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بصور لها من أحدث ظهور لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “مي” وهي ترتدي فستان كب باللون الأسود طويل، وتركت شعرها منسدلا ونسقت مع الإطلالة ماكياج مناسب للون بشرتها مما أثار تفاعل عدد كبير من المتابعين معها.

آخر أعمال مي عمر

يذكر أن آخر أعمال مي عمر كان مشاركتها في مسلسل مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، وتدور أحداث المسلسل حول "نعمة سعيد أبو علب" المحامية المجتهدة المحبوبة من الجميع، متزوجة من "صلاح" يعمل في محل يبيع منبهات، رغم الحب الكبير من "نعمة" لـ "صلاح" ووقفوها بجانبه في الأزمات، ما أن يحصل على مبلغ مالي كبير يقوم بخيانتها والزواج عليها، وينتهي الأمر بها بعد شجار مع زوجها وزوجته الثانية بضربها ومحاولة قتلها، تنجو "نعمة" من الموت وتعود لتبدأ رحلتها في الانتقام.





أبطال مسلسل "نعمة الأفوكاتو"



يشارك فى بطولة المسلسل بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، تأليف محمد سامي، مهاب طارق وإخراج محمد سامي.

أحدث أعمال مي عمر السينمائية

ومن ناحية اخري، تواصل مي في الفترة الحالية تصوير فيلمها الجديد الغربان، بطولة عمرو سعد إخراج ياسين حسن، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، وكان من المفترض أن تقدم مي مسلسلا جديدا بعنوان ورد على فل وياسمين، تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج مريم أبو عوف إلا أنه تم تأجيله بسبب انشغال مي بمسلسلها الرمضاني، تنتظر ايضا عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما، تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن، والذي يضم عدد كبير من النجوم منهم هنا الزاهد، هشام ماجد، محمد سلام، خالد أنور، محمد الشرنوبي، مايان السيد، أسماء جلال وآخرين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي رومانسي ويناقش فكرة قصص الحب التي تنشأ عن طريق السوشيال ميديا.

أحدث أعمال مي عمر الدرامية

ومن ناحية أخرى، تعاقدت مي عمر منذ فترة طويلة على بطولة مسلسل جديد بعنوان ورد على فل وياسمين، ويشاركها في بطولته أحمد مالك، ومن المقرر عرض المسلسل على منصة شاهد، وايضا تشارك في بطولة فيلم الغربان مع عمرو سعد، وتلعب خلاله شخصية أهارا وهي قائدة جيوش الغربان وتجمعها عداوة مع عمرو الذي يجسد شخصية إمام بلزاك، قبل أن تتطور علاقتهما إلى الحب مع تتابع الأحداث.