تعرف على نتائج مباريات اليوم الخميس 16- 1 - 2025 في دوري Nile

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 يناير 2025 10:30 مساءً - اقيمت اليوم الخميس مباراتين في بطولة الدوري المصري، حيث فاز فريق الزمالك على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولى كما فاز المصري على فاركو بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري "دوري Nile".

سجل أهداف الزمالك زيزو (هدفين) في الدقائق 12،(45+6) ومصطفى شلبى في الدقيقة 36، بينما أحرز أهداف حرس الحدود محمد أشرف روقا ومحمود ممدوح في الدقائق 25 ، 86 من ركلتى جزاء في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الخميس.

بهذه النتيجة يصعد الزمالك إلى وصافة الدورى برصيد 17 نقطة بعدما خاض 8 مباريات حقق 5 انتصارات مقابل تعادلين وخسارة وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 8 أهداف فيما يملك حرس الحدود 6 نقاط في المركز السادس عشر بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد مقابل ثلاثة تعادلات وأربعة هزائم وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.

كما حقق فريق المصري البورسعيدي فوزا مثيرا على حساب فاركو، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ودخل فريق المصري المربع الذهبي مرة أخرى، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة بالمركز الرابع بعد خوضه لـ8 مباريات، فاز في 4 مواجهات وتعادل في 3، وخسر مرة وحيدة، وسجل لاعبو المصري 6 أهداف واستقبلت شباكهم 3 فقط.

في المقابل تجمد رصيد فريق فاركو عند 10 نقاط في المركز التاسع، خلال مشواره بمسابقة الدوري، بعد خوض 8 جولات، حيث فاز في 3 مباريات وخسر 4، وتعادل في لقاء وحيد، وسجل لاعبو فاركو 9 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفا.

جاء هدف المصري في الدقيقة 20 بعد ركلة ركنية من الجهة اليمني نفذها حسن علي قابلها مخلوف بتسديدة رأسية سكنت المرمى ليعلن عن تقدم الفريق البروسعيدي.