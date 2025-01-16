نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب أقاربها.. جوري بكر تثير الجدل برسالة غامضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة جوري بكر رسالة عبر حسابها الرسمي علي موقع انستجرام، أثارت من خلالها الجدل وتسأل الجمهور عن مقصدها.

جوري بكر تثير الجدل

وأشارت جوري في رسالتها إلى الأقارب في حياتها، موضحا أنها لا تربطهم بها سوى قطرة دم فاسدة، مما زادت من التساؤلات.

جوري بكر توجه رساله غامضة

وكتبت جوري بكر: «بعض الأقارب لا تربطني بهم سوى قطرة دم جامدة فاسدة كقلوبهم وسواد وجوههم، وأخطأ من قال إن الأقارب عقارب، بل هم أفاعي سامة، وأنا اعرف جيدا ما أقول».

وأضافت جوري بكر: « إطعام الأفاعي العسل لن يغير من طبيعتها المسومة، كذلك بعض البشر لن تغيرهم حسن المعاملة، وكذلك حسن المعاملة والمعاملة الطيبة مهما فعلت، ربنا أمرنا بصلة الرحم، وليس بصلة المنافقين النمامين».

أحدث أعمال جوري بكر

ومن ناحية أخرى، تشارك جوري بكر، في السباق الرمضاني بمسلسلين أولهم الجزء الخامس من مسلسل «المداح»، بطولة النجم حمادة هلال، وهبة مجدي، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، وغادة عادل، وآخرون، والعمل من تأليف أمين جمال، ووليد أبوالمجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وايضا تشارك في مسلسل «سيد الناس»، بطولة النجم عمرو سعد، وإلهام شاهين، ومنة فضالي، وعدد من نجوم الفن، ومن إخراج محمد سامي.

آخر أعمال جوري بكر

وكان آخر أعمال الفنانة جوري بكر، هو مسلسل «برغم القانون»، الذي يشارك في بطولته إيمان العاصي، هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.