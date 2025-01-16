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أنشيلوتي يعلن تشكيلة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو .. بيلينجهام بديلاً

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أنشيلوتي يعلن تشكيلة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو .. بيلينجهام بديلاً

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 08:51 مساءً - أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن تشكيلة فريقه لمواجهة سيلتا فيجو، مساء اليوم، في الدور ال-16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء عند الساعة 23:30 بتوقيت مكة المكرمة، 00:30 بتوقيت أبو ظبي.

وشهدت التشكيلة العديد من التغييرات عن مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، الأحد الماضي، في نهائي كأس السوبر الإسباني، والتي خسرها الميرنجي بنتيجة 5-2.

وجاءت التشكيلة كاملة على النحو التالي:

حارس المرمى: لونين.

خط الدفاع: فران جارسيا، روديجر، أسينسيو، فاسكيز.

خط الوسط: مودريتش، تشواميني، سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس، مبابي، إبراهيم دياز.

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أحمد صلاح

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