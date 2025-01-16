نشكركم على متابعتكم خبر أنشيلوتي يعلن تشكيلة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو .. بيلينجهام بديلاً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 08:51 مساءً - أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن تشكيلة فريقه لمواجهة سيلتا فيجو، مساء اليوم، في الدور ال-16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.
وتنطلق صافرة بداية اللقاء عند الساعة 23:30 بتوقيت مكة المكرمة، 00:30 بتوقيت أبو ظبي.
وشهدت التشكيلة العديد من التغييرات عن مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، الأحد الماضي، في نهائي كأس السوبر الإسباني، والتي خسرها الميرنجي بنتيجة 5-2.
وجاءت التشكيلة كاملة على النحو التالي:
حارس المرمى: لونين.
خط الدفاع: فران جارسيا، روديجر، أسينسيو، فاسكيز.
خط الوسط: مودريتش، تشواميني، سيبايوس.
خط الهجوم: فينيسيوس، مبابي، إبراهيم دياز.