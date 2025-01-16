تأثير الكافيين على صحة القلب .. الحقائق التي يجب أن تعرفها

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 05:06 مساءً - تعتبر القهوة من المشروبات الأكثر شعبية في العالم، ولكن هل تساءلت يومًا عن تأثيرها على صحة قلبك؟ يعتقد الكثيرون أن الكافيين الموجود في القهوة يضر بالقلب، ولكن هل هذا صحيح؟ في هذا المقال، سنتناول تأثير الكافيين على صحة القلب، والفوائد والمخاطر المرتبطة بتناوله.

الكافيين والقلب: علاقة معقدة

لطالما كانت العلاقة بين الكافيين والقلب محل جدل. فمن ناحية، أظهرت بعض الدراسات أن تناول القهوة بكميات معتدلة قد يكون مفيدًا لصحة القلب، حيث يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. ومن ناحية أخرى، قد يؤدي الإفراط في تناول الكافيين إلى زيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

فوائد الكافيين لصحة القلب:

تحسين الأداء البدني: يمكن للكافيين أن يحسن الأداء البدني ويزيد من اليقظة والتركيز.

حماية الدماغ: قد يساعد الكافيين في الوقاية من بعض أمراض الدماغ مثل الزهايمر وباركنسون.

تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2: تشير بعض الدراسات إلى أن تناول القهوة بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

أضرار الإفراط في تناول الكافيين على القلب:

زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم: يمكن للكافيين أن يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم، خاصة عند الأشخاص الحساسين للكافيين.

اضطرابات في ضربات القلب: قد يؤدي الإفراط في تناول الكافيين إلى حدوث اضطرابات في ضربات القلب، مثل الرجفان الأذيني.

الأرق: يمكن أن يؤثر الكافيين سلبًا على النوم، مما يؤدي إلى الأرق واضطرابات النوم الأخرى.

القلق والتوتر: قد يزيد الكافيين من الشعور بالقلق والتوتر.

من هم الأكثر عرضة لأضرار الكافيين؟

الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم: يجب على هؤلاء الأشخاص توخي الحذر عند تناول الكافيين، حيث يمكن أن يزيد من ضغط الدم.

مرضى القلب: يجب على مرضى القلب استشارة الطبيب قبل تناول الكافيين.

الحوامل والمرضعات: يجب على الحوامل والمرضعات الحد من تناول الكافيين أو تجنبه تمامًا.

الأطفال والمراهقون: يجب الحد من تناول الكافيين للأطفال والمراهقين.

نصائح لتناول الكافيين بأمان:

الحد من الكمية: لا تتجاوز الكمية الموصى بها من الكافيين يوميًا، والتي تتراوح بين 300 و400 ملليغرام.

تجنب الكافيين قبل النوم: يمكن للكافيين أن يتسبب في الأرق، لذا تجنب تناوله قبل النوم بعدة ساعات.

اختر بدائل خالية من الكافيين: إذا كنتِ حاملًا أو مرضعة أو تعانين من مشاكل صحية، يمكنك اختيار بدائل خالية من الكافيين مثل الشاي الأعشاب.

هذا والقهوة مشروب شهير ومفيد، ولكن يجب تناوله باعتدال. إذا كنتِ تعانين من أي مشاكل صحية، فاستشيري طبيبك قبل زيادة استهلاكك للكافيين.