هل يتواجد عمر مرموش أمام بوروسيا دورتموند

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 05:06 مساءً - علق دينو توبمولر، مدرب آينتراخت فرانكفورت، على إمكانية مشاركة النجم المصري، عمر مرموش، مع فريقه أمام بوروسيا دورتموند، غداً الجمعة.

وتأتي المباراة بين الطرفين لحساب الجولة 18 من الدوري الألماني.

وكانت تقارير صحفية عديدة، أفادت خلال الساعات الماضية، أن مرموش اقترب من توقيع عقود انتقاله لصفوف مانشستر سيتي، مما يعني إمكانية غيابه عن مواجهة دورتموند.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، قال مدرب فرانكفورت عن هذا الأمر: “لا توجد أخبار جديدة، عمر سيلعب غداً، لقد أعددت خطتي بوجوده”.

وأضاف: “من الممكن جداً أن نلعب بنفس التشكيل السابق بمباراة الغد، حتى نحافظ على التناغم بين اللاعبين ولكن نفكر في منح البعض الآخر راحة لنرى وجوهاً جديدة”.