كشف حقيقة إدعاء سيدة إنتشار حالات خطف للأطفال والفتيات بدمياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 يناير 2025 06:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى، يظهر خلاله إحدى السيدات تقوم بالإدعاء بإنتشار خطف الأطفال، وتخديرهم وسرقة أعضائهم والإتجار فيها بمحافظة دمياط.

بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وعدم صحة ما تم تداوله، وتم تحديد وضبط القائمة على النشر وهى مقيمة بمحافظة دمياط.

وبمواجهتها أقرت بنشرها مقطع الفيديو المشار إليه دون علمها بأية وقائع محددة، بغرض زيادة عدد المتابعين لصفحتها لتحقيق مكاسب مادية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.