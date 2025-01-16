زيلينسكي: هنغاريا وسلوفاكيا والولايات المتحدة وألمانيا لا يريدون رؤية أوكرانيا في ”الناتو”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 يناير 2025 06:32 مساءً - اشتكى زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي اليوم الخميس من أن هنغاريا وألمانيا وسلوفاكيا والولايات المتحدة تعارض انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو".

وقال في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في كييف: "الولايات المتحدة وهنغاريا وسلوفاكيا وألمانيا كانوا صادقين، ولم يرغبوا في رؤيتنا في الناتو، هذه محادثة مفتوحة".

ووفقا لزيلينسكي، فإن كل دولة من هذه الدول الأربع لديها "أسبابها الخاصة" لعدم رؤيتها أوكرانيا كجزء من الحلف.

وقد أعلنت كييف مرارا عن رغبتها في أن تصبح عضوا كاملا في الحلف في أقرب وقت ممكن، وفي سبتمبر 2022، قدمت أوكرانيا طلبا للانضمام إلى "الناتو" على أساس "عاجل".

وفي 9 ديسمبر من العام الماضي، اعترف زيلينسكي بأنه سيحاول الحصول على دعوة للانضمام إلى "الناتو" من الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

ومنذ نهاية نوفمبر، سمح زيلينسكي عدة مرات حتى بإمكانية انضمام المناطق التي تسيطر عليها كييف فقط إلى الحلف، على الرغم من أنه كان عارض ذلك سابقا.