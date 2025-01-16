أدعية مُستحبة في ليلة النصف من رجب: فضلها وأفضل ما يُقال فيها

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 02:52 مساءً - متابعة بتول ضوا

تُعدّ ليلة النصف من شهر رجب من الليالي المباركة التي يُستحب فيها الإكثار من الدعاء والعبادة، حيث يرفع المسلمون أكفّ الضراعة إلى الله تعالى راجين رحمته ومغفرته وقضاء حوائجهم. ورغم عدم وجود نصّ دينيّ يخصّص دعاءً مُعيّناً لهذه الليلة، إلا أنّه يُمكن للمسلم أن يدعو بما شاء من الأدعية المأثورة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أو يدعو بما تيسّر له من خير الدنيا والآخرة.

ورد في بعض الأحاديث الضعيفة التي تُشير إلى فضل هذه الليلة، ولكن لم يثبت صحة تخصيصها بعبادة معينة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في العبادات التوقيف، أي لا يُشرع منها إلا ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة. ومع ذلك، فإنّ شهر رجب من الأشهر الحرم التي يُستحب فيها الإكثار من الأعمال الصالحة بشكل عام، كالصيام والصدقة والاستغفار والدعاء.

يُمكن للمسلم أن يدعو في هذه الليلة بما شاء من الأدعية، ومن أفضل ما يُقال: